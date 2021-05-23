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Galatasaray başkan adaylığını açıklayan İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında ve nereli?

23.05.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Özdemir, Galatasaray Futbol Kulübü’nün 12 – 19 Haziran tarihlerinde yapılması beklenen başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı. Devlet ve Ulaştırma Bakanı olarak görev alan ve daha sonra üç dönem İstanbul Milletvekilliği yapan İbrahim Özdemir, bu seneki Galatasaray başkanlık seçimlerinin 5.adayı oldu.

Galatasaray başkan adaylığını açıklayan İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında ve nereli?

Aynı zamanda Galatasaray Genel Kurulu üyesi de olan İbrahim Özdemir, Salı günü bir basın toplantısı düzenlemeyi planladığını da açıkladı. Buna göre düzenlenecek basın toplantısında yönetim ve diğer kurulların listesini de kamuoyu ile paylaşacak.

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

1949 yılında Giresun Görele’de doğan İbrahim Özdemir, lisans eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. Siyasetçi, mimar, bakan ve milletvekili gibi pek çok alanda görev almıştır.

Serbest mimarlık ve müteahhitlik yapan Özdemir, 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal’ın liderliğinde kurulan Anavatan Partisi (ANAP) Kurucu Üyeleri arasında bulunmuştur.

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6 Kasım 1983 tarihinde yapılan genel seçimler ile birlikte 17, 18 ve 19. dönemlerde ANAP’tan İstanbul Milletvekilliği yapmıştır. 17. dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini icra etmiştir.

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Yıldırım Akbulut’un kurduğu 47. Hükümet’te Devlet Bakanı, Mesut Yılmaz’ın 23 Haziran 1991’de kurduğu 48. Hükümet’te ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştır.

Fransızca bilen İbrahim Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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