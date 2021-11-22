Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a tepki var!

Fenerbahçe mağlubiyeti Galatasaray’da ipleri gerdi. Beşiktaş derbisinden sonra yönetici Remzi Şanver hakem hatalarına bakmadan Beşiktaş’ı tebrik etmişti. Daha sonra Fatih Terim’in avukatı Rezzan Epözdemir aksini söylemiş, ortalık gerilmişti. Hatta Ahmet Nur Çebi topa girerek, Epözdemi’i suçlamıştı.

FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK ETTİ

Camianın Terim’e kırmızı kart gösteren, Galatasaray’ın bir penaltısını vermeyen ve golünü iptal eden Halil Umut Meler yüzünden kaybedildiğine inandığı maçtan sonra Burak Elmas’ın kameralar önünde Fenerbahçe’yi tebrik etmesi büyük tepki çekti. Terim’in “git Ali Koç’u kutla” dediği Elmas’a Epözdemir’in de yönetin kurulu WhatsApp grubunda “olmadı başkan” diye teessüflerini sunduğu öğrenildi. Bazı yöneticilerin de Epözdemir’e destek verdiği iddialar arasına yerleşti.

İSTİFAYA KADAR GİDEBİLİR

Salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantıda Beşiktaş maçından sonra Başkan Elmas’la arası gerilen Epözdemir’in istifaya kadar gidebilecek bir tartışmaya hazırlandığı öğrenildi.



