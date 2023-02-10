Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Depremzedelere destek için büyük turnuva yapılacak...

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş depremleri, tüm ülkeyi yasa boğdu. Birçok ili yoğun şekilde etkileyen afet sonrası Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, yardım toplamak için adeta seferber olmuştu.

Spor camiası da yaşanan felakete sessiz kalmadı ve stadyumlarında toplanan yardımları tırlarla bölgeye ulaştırmaya başladı.

Yardım toplayan kulüpler arasında yer alan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, yaptığı açıklamalarla destek için büyük bir turnuva düzenleneceğini açıkladı. İşte Özbek'in sözleri:

"MAÇLARIN ERTELENMESİNDEN DOLAYI..."

"Bir turnuva düşünülüyor. Özelikle maçların mart başına kadar ertelenmesinden dolayı, hem hazırlık niteliğinde hem de büyük bir yardım, destek kampanyası oluşturacak böyle bir turnuva üzerinde bir görüş var."

"ROMA İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ"

"Zaniolo'nun transfer döneminde Roma'yla konuştuk, bölge insanına destek vermek için bir hazırlık maçı yapabilir miyiz dedik, onlar kabul ettiler. Şimdi tarihini tespit ediyoruz. O tespit çerçevesinde yine büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum."

