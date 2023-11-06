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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt! "Fenerbahçe Başkanı'na bir tavsiyem var..."

06.11.2023 17:25 | Son Güncelleme:
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Ali Koç'un Divan Kurulu'nda Galatasaray'a yönelik açıklamalarının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bu açıklamalara yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Süper Kupa maçına dair "Türkiye'de oynanmasını istiyoruz" diyen Özbek, Ali Koç'un Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalara da yanıt verdi.

"TÜRKİYE'DE OYNANMASI DAHA DOĞRU"

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"Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu görüşü, bu kupanın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha doğru olacağı. Kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı"

"NE GEREK VAR BÖYLE KONUŞMAYA"

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"Dünkü divan kurulunun bilgilerini sonradan aldım. Hayretler içindeyim. Böyle mesuliyet sahibi olan kulüp başkanı, biz büyük bir mesuliyet taşıyoruz. 25-30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle konuşmaya? Şu toplumu germeyelim diye maksimum çaba sarf ediyoruz.

"ALİ KOÇ'A TAVSİYEM VAR"

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"Galatasaray Kulübü hep Ali Koç'un gündemlerinin birinci maddesi. İnsanların ticari hayatına giriyorlar, tokatlanmalar, AVM'de fotoğraf çekmeler.. Fenerbahçe başkanına tavsiyem var; Bunları yapmayın."

"BİZ İTİDALDEN YANA OLACAĞIZ"

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"Yapılan açıklamalar bölünmeye yönelik açıklamalar var. Terör örgütleri bile bölememişken sen niye bölmeye çalışıyorsun Ali Koç? Selim Soydan'ın açıklaması akla geliyor. Bu sefer bu algıya geliyorum ben. Niye? Boşuna uğraşmasılar biz itidalden yana olacağız."

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