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  4. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten seçim öncesi tarihi ifadeler! ''Demek ki işler iyi gitmiyor! Galatasaray'ın desteklediği yönetim kurulu üyesi yok"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten seçim öncesi tarihi ifadeler! ''Demek ki işler iyi gitmiyor! Galatasaray'ın desteklediği yönetim kurulu üyesi yok"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.07.2024 14:22
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanlık Seçimi öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray olarak Mehmet Büyükekşi'yi desteklemediklerini söyleyen Dursun Özbek, Büyükekşi'nin başarısız bir tutum izlediğini ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten seçim öncesi tarihi ifadeler! ''Demek ki işler iyi gitmiyor! Galatasaray'ın desteklediği yönetim kurulu üyesi yok"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanlık Seçimi esnasında açıklamalarda bulundu.

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"DEMEK Kİ İŞLER İYİ GİTMİYOR"

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"Bu olağanüstü bir seçim. Öyle değil mi? Bu yönetimin daha 3 senesi vardı. Birinci senesini doldurdu, seçime gidiyor. Demek ki işler iyi gitmiyor. Olağanüstü seçimde olağanüstü şeyler yaşanıyor. Bir aday çıkıyor, çekiliyor. Bekleyip görmek lazım. İnşallah hayırlısı olur. Seçime giren adaylar herhalde Türk futbolunun halini görüp nasıl tedavi edeceklerini biliyorlardır."

"GALATASARAY'IN DESTEKLEDİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YOK"

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"Şimdi dinleyeceğiz adayları. Sayın Büyükekşi'nin tekrar aday olması, bir kaostan çıkmak üzereyken, başarılı bir yönetim yoktu... Servet Bey'in çekilmesi... Olay karmakarışık bir hale geldi. Büyükekşi yönetiminin içinde Galatasaray'ın desteklediği yönetim kurulu üyesi yok. Kabul etmedik. Kimseyi önermedik. Böyle bir şey yok. Çok önceden beri söylediğimiz bir şey var, yeni bir yönetim veya istişareli yönetim için fırsat olmadı. Kaotik bir dönem geçiyordu, devam etmemesi lazımdı. Gerekli yenilenmeyi görmediğimiz için herhangi bir destek vermedik. Adayları dinleyeceğiz, ona göre bir oy vereceğiz."

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''Yaşattıklarınıza bakarak siz nasıl aday olabiliyorsunuz?''''Yaşattıklarınıza bakarak siz nasıl aday olabiliyorsunuz?''
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Dursun Özbek Mehmet Büyükekşi galatasaray tff
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