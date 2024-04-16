Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF seçimlerine dair açıklama! "Mehmet Büyükekşi'yi ikna etmeye çalışıyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek yaptığı açıklamada son günlerin en çok konuşulan konularından olan TFF seçimine dair de konuştu.

Dursun Özbek, seçim kararıyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetmeliği gereği erken seçim çağrısı yapılabilmesi için belli sayıda delegenin imzası gerekiyordu. O gün itibariyle Galatasaray olarak imza vereceğimizi ifade etmiştik. Bu gelişmelerden sonra sayın Büyükekşi erken seçime gidileceğini belirtti. Mehmet Büyükekşi ve TFF, seçim noktasına geldiğine göre, bu imza kampanyasının gerekliliği kalmadığını düşünüyorum. 18 Temmuz tarihini açıkladılar. Uygun mudur, değil midir bu başka bir şey. Bize göre de bu seçim erken yapılmalı. İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense diyalog yoluyla bunu yaptırmak gerekiyor." dedi.

''SEÇİM DAHA ERKEN YAPILMALI''

Sözlerine devam eden Özbek, "Büyükekşi erken seçime 'evet' dedi. Bunun daha uygun tarihe çekilmesi konusunda da kapının açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da kendisiyle defalarca görüşüyorum. Türk futbolunun menfaati bu seçimin daha erken yapılması. İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense bizim görüşümüz görüşerek ve mutabık kalarak bu erken seçimi yapmak." sözlerini sarf etti.

Dursun Özbek ayrıca, "Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. Uzlaşmanın sonuç vermesini denemek gereklidir. Kulüpler Birliği görüşleri savunacağız. Bu seçimin öne çekilip Haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyükekşi ile görüşerek de ikna etme çabasındayım." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'IN GÖRÜŞÜ BÜTÜNLÜĞÜ BOZMAMAK''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son olarak, "Galatasaray'ın görüşü, Kulüpler Birliği'ndeki bütünlüğü bozmamak. Delegeler itibariyle imza verenler olacak vermeyenler olacak. Bu bölünmeyi gerektirir. Biz de birlikteliğimizi devam ettirmemiz için bu bölünmenin önüne geçelim diyoruz." yorumunu yaptı.

Başkan Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile bu konuda bir fikir alışverişi yapılıp yapılmadığı ile ilgili gelen soruya ise "Bugün yapacağız" diye yanıt verdi.





