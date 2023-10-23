Galatasaray, Bayern Münih karşısında bir ilk peşinde! Aslan, dev rakibini devirirse...

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ekibi olan Galatasaray, "Devler Ligi"nde salı günü Almanya'nın Bayern Münih takımı ile İstanbul'da karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabaka, Galatasaray ile Alman takımları arasında yapılacak 31. maç olacak.

"Cimbom", Alman rakipleriyle daha önce yaptığı 30 mücadelede 7 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 13 müsabakadan beraberlik, 10 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 31 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 46 gole engel olamadı.

BAYERN MÜNİH İLE 2. EŞLEŞME

Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile tarihinde 2. kez eşleşti.

Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.

Galatasaray ile Bayern Münih, yarınki karşılaşmayla 51 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelecek.

BAYERN, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI HİÇ KAYBETMEDİ

Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Tarihinde 2 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 6 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 5 mücadeleyi de kazandı.

Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 19 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 2 gol gördü.

SAHASINDA ALMAN TAKIMLARINA KARŞI GERİDE

Galatasaray, Avrupa kupalarında sahasında Alman ekiplerine karşı 2 galibiyet aldı.

Alman takımlarını 14 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 12 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Birçok Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 16 müsabakada beşer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.





