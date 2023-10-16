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GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI BİLET FİYATLARI 2023: Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı?

16.10.2023 14:40 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları merak konusu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ülkemizi temsil eden sarı kırmızılılar, grubundaki 3. karşılaşmasında Alman ekibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları satışa çıktı mı, ne zaman satılacak?

Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Okan Buruk'un öğrencileri Manchester United'ı yenerek gruplardan çıkabilmek için önemli bir adım attı. Sarı kırmızılılar Alman devini de mağlup edip sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor. Galatasaray Bayern Münih maçı 24 Ekim'de RAMS Park'ta oynanacak. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları ne zaman satılacak? İşte detaylar...

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları hakkında henüz sarı kırmızılı kulüpten açıklama gelmedi.

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATILACAK?

Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları için açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlıu olarak güncellenecektir. Geçtiğimiz iç sahada oynanan Kopenhag karşılaşmasının biletleri maçtan 6 gün önce satışa sunulmuştu. Galatasaray Bayern Münih maç biletinin bu hafta Perşembe gününe kadar satışa sunulması bekleniyor.

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü 19.45’de RAMS Park'ta oynanacak.

İşte, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi fikstürü;

24 Ekim - 19.45

Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)

8 Kasım - 23.00

Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)

29 Kasım - 20.45

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık - 23.00

Copenhagen - Galatasaray (Parken)

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