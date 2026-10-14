Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Uzmanlar açıkladı: Annelerimizi mutfakta tek yakalayınca yapılan ilginç davranışların 5 sebebi!

Evde annelerin mutfakta yalnız çalıştığı anlarda, çocukların aniden yanlarına giderek garip danslar yapması, komik sesler çıkarması veya sıra dışı hareketler sergilemesi, aslında evrensel bir davranış. Uzmanlar bu davranışın altında yatan psikolojik çıkarımları açıkladı.

Uzmanlar açıkladı: Annelerimizi mutfakta tek yakalayınca yapılan ilginç davranışların 5 sebebi!
Çiğdem Berfin Sevinç

İşte annemizin karşısında birdenbire "kayışın kopmasının" temel sebepleri:

1. GÜVENLİ ALAN VE KOŞULSUZ SEVGİ

Anne yanı, insanın kendini dünyada en güvenli ve yargılanmadan hissedebileceği yerdir. Dış dünyada (okulda, işte, sosyal çevrede) sürekli ciddi, kontrollü ve "normal" olmak zorundayızdır. Annemizin yanı ise tüm sosyal maskeleri düşürüp içimizdeki şapşal çocuğu serbest bırakabileceğimiz en konforlu alandır.

Uzmanlar açıkladı: Annelerimizi mutfakta tek yakalayınca yapılan ilginç davranışların 5 sebebi! 1

2. DİKKAT ÇEKME VE SEVGİ ARAYIŞI

Mutfak, annelerin genellikle ev işlerine, yemeğe veya temizliğe odaklandığı bir alandır. Psikolojik olarak onun dikkatinin başka bir yerde olduğunu görmek, bilinçaltımızda "bana odaklan" dürtüsünü tetikler. Normal bir şekilde "Anne bana bak" demek yerine, ilginç hareketler yaparak onun odağını anında kendimize çekeriz.

3. REAKSİYON ALMA ARZUSU

Annelerin bu hareketler karşısında verdiği tepkiler (göz devirme, "delirdi yine", hafif bir gülümseme ya da elindeki kaşıkla kovalama belirtisi) bize kendimizi güvende hissettiren tanıdık bir iletişim döngüsüdür. Onun o tanıdık tepkisini almak, aranızdaki bağın sıcaklığını doğrular.

Uzmanlar açıkladı: Annelerimizi mutfakta tek yakalayınca yapılan ilginç davranışların 5 sebebi! 2

4. "BEBEKLEŞME" (REGRESYON) İHTİYACI

Ne kadar büyürsek büyüyelim, anne figürünün yanında çocuklaşma eğilimi gösteririz. Psikolojide buna hafif düzeyde regresyon (gerileme) denebilir. Stresli ve sorumluluk dolu yetişkinlik/gençlik dünyasından kaçıp, sadece annemizin bizi şımartmasını veya çocuksu neşemize ortak olmasını isteriz.

5. ORTAMI NEŞELENDİRME İÇGÜDÜSÜ

Mutfakta tek başına çalışan anne, genellikle yorgun veya dalgındır. Onu o rutinden ve yorgunluktan çekip çıkarmak, yüzünü güldürmek veya enerjisini yükseltmek için farkında olmadan bir "saray palyaçosu" rolüne bürünürüz. Onun gülmesi, bizi de mutlu eder.

Kısacası; o ilginç hareketler aslında "Seni çok seviyorum, senin yanında çok rahatım ve şu an benimle ilgilenmeni istiyorum" demenin en muzip ve eğlenceli yoludur.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
GTA 6 PC'ye ne zaman gelecek? Bu kez bekleyiş çok kısa olabilirGTA 6 PC'ye ne zaman gelecek? Bu kez bekleyiş çok kısa olabilir
2.5 ayda 34 kilo verdi: Her gün sadece tek bir şey yapıyor!2.5 ayda 34 kilo verdi: Her gün sadece tek bir şey yapıyor!

Anahtar Kelimeler:
mutfak anne psikolojik testler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

NOW TV'nin iddialı dizisi için final iddiası! Yeni başlamıştı

NOW TV'nin iddialı dizisi için final iddiası! Yeni başlamıştı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.