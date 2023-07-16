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Galatasaray, Beşiktaş'ın elinden kaptı! Halil Dervişoğlu resmi imzayı attı

16.07.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, 23 yaşındaki golcü oyuncu Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, görüşmelere başladığını duyurduğu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Brentford'a 500 bin avro ödeneceği belirtildi.

Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı vurgulanarak oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeneceği, sonraki sezonlarda TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağı kaydedildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

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Galatasaray'ın yeni transferi Halil, sağlık kontrolünden geçerek takıma resmen katıldı. Adı Beşiktaş ile anılan milli oyuncu tercihini eski takımı Galatasaray'dan yana kullandı.

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