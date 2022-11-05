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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI şifresiz canlı izlenir mi? Galatasaray Beşiktaş derbi maçı canlı anlatım

05.11.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 21 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenir mi?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI şifresiz canlı izlenir mi? Galatasaray Beşiktaş derbi maçı canlı anlatım

Galatasaray Beşiktaş maçının şifresiz canlı izlenip izlenmeyeceği merak konusu oldu. Ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele NEF Stadyumunda oynanacak ve karşılaşmanın hakemi Halil Meler olacak. Canlı maç takibinin aşağıdaki link üzerinden yapılacağı Galatasaray Beşiktaş maçı saat 20:00'da başlayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Galatasaray Beşiktaş maçı saat 20:00’da başlayacak. Halil Meler yönetimindeki Galatasaray-Beşiktaş maçı NEF Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek. Müsabakanın canlı anlatıma aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM-TIKLAYINIZ

Galatasaray ile Beşiktaş, bugüne kadar 351 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 124 kez kazanırken, siyah-beyazlılar ise 113 kez sahadan galip ayrıldı. 114 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu rekabette Galatasaray 490 gol bulurken, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.

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LİGDEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Beşiktaş, lig tarihinde ise 128 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 47, siyah-beyazlılar ise 38 galibiyet elde elde ederken, 43 maç ise beraberlikle sonlandı. Galatasaray 156, Beşiktaş da 135 gol buldu.
Sarı-kırmızılılarda derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor. Alanyaspor müsabakasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını TFF Tahkim Kurulu 1 müsabakaya düşürdü. Böylece Abdülkerim görev verilmesi durumunda takımdaki yerini alabilecek. Takımda sakatlıkları geçen Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir de takımla antrenmanlara başladı.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fernando Muslera ve Sacha Boey, Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 3 futbolcu sarı kart görmeleri halinde 14. haftada Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada cezalı durumda olacak.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise şöyle; Muslera, Sacha Boey-Nelsson-Abdülkerim-Emre Taşdemir, Torreira-Oliviera, Rashica, Kerem Aktürkoğlu-Mertens, Icardi"
Öte yandan Sarı-kırmızılı yönetimin derbi maç için özel pirim vereceği öğrenildi.

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