Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vuran top toplayıcı çocuk Mert Efe Batmaz, Süper Lig tarihine geçti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig’de yer alan 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Aralarındaki sürpriz ise Galatasaray'ın top toplayıcısı olan Mert Efe Batmaz oldu.

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI

Yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görevli Mert Efe Batmaz'ın da PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi. Siyah-beyazlı futbolcu Tayfur Bingöl'e topu vermeyen genç isim, PFDK'ya sevk edilerek Süper Lig tarihine geçti. Daha önce hiçbir top toplayıcı PFDK'ya sevk edilmemişti. Mert Efe Batmaz'ın ne ceza alacağı büyük merak konusu oldu.

FORVETTE OYNUYOR

Galatasaray'ın altyapısında uzun yıllardır top koşturan Mert Efe Batmaz, 2018 yılında düzenlenen kupada sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve turnuvanın en golcü oyuncusu ünvanını almıştı.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 04.11.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.11.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MERT EFE BATMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 06.11.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.11.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 07.11.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



