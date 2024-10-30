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Galatasaray-Beşiktaş maçının tartışmalı hakemi Arda Kardeşler için olay yaratan iddia! Şansal Büyüka da eleştiri furyasına katıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.10.2024 14:37
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Galatasaray-Beşiktaş maçındaki performansıyla eleştiri odağı haline gelen Arda Kardeşler'in artçıları devam ediyor. Türk futbolunun önemli isimlerinden Şansal Büyüka'nın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray-Beşiktaş maçının tartışmalı hakemi Arda Kardeşler için olay yaratan iddia! Şansal Büyüka da eleştiri furyasına katıldı

Şansal Büyüka, Sports Digitale YouTube kanalında hakem Arda Kardeşler'in performansını eleştirerek flaş bir iddiada bulundu.

"30 DAKİKADA 3 TANE SARI KART"

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"Bir Davinson Sanchez bir de Barış Alper Yılmaz'ın bariz gol pozisyonu... Penaltıyı, Barış Alper'i konuşurum tartışırım. Davinson Sanchez'in 30 dakika içerisinde 3 tane sarı kartlık hareket yapıp, 0 sarı kartla 30 dakikayı tamamlaması inanılır gibi değil."

"HAKEM REZALETİ"

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"Kelimenin tam anlamıyla bir hakem rezaleti. Immobile'ye vuruyorsun sert bir darbe değil. Sert bir darbe değil açık konuşalım. Yumruk da değil ama sportmenliğe aykırı bir hareket, sarı. Joao Mario'ya çift dalıyorsun dünyanın her yerinde çift dalmak temasın olsun ya da olmasın sarı kart gerektirir. Rakibe de hafif bir teması var. 28. dakikada Rafa Silva'ya... Umut vaadeden bir atağı kesiyorsun. Hem sadece kontrolsüz hareket değil, tabanla kaval kemiğine yaralayıcı bir hareket yapıyorsun. Kaval kemiği de en hassas yerdir."

"FECİ GÜNLER BEKLİYOR..."

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"Burnunun dibinde sen bu 3 pozisyonu pas geçiyorsan. Hakemler hata yapar anlayışına ben bunu sığdıramıyorum. Kafanda tilki dolaşıyor demek ki. Çok feci günler bekliyor Türk hakemliğini.

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Arda Kardeşler Şansal Büyüka beşiktaş galatasaray
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