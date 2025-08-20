Galatasaray bir kez daha fırsat transferini buldu! Marsilya'da takım arkadaşıyla kavga eden Adrien Rabiot için transfer görüşmeleri yapılıyor...

Galatasaray’da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, gündeme bir fırsat transferi geldi. Marsilya’da takım arkadaşı Rowe ile soyunma odasında kavga eden yıldız oyuncu Rabiot için Fransız medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Fransız basını Marsilya'nın satış listesine koyduğu Adrien Rabiot için Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu.

FOOT MERCATO YAZDI!

Fransız basınında Foot Mercato’nun haberine göre orta saha transferinde önceliği İlkay Gündoğan'a veren Galatasaray, Marsilya'nın satış listesine koyduğu Adrien Rabiot'u da listesine ekledi. Marsilya, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

İTALYANLAR SIRAYA GİRDİ

Fransız basınında yer alan bilgilere göre; Inter, Milan ve eski kulübü Juventus, Adrien Rabiot için nabız yokluyor. Marsilya ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transfer süreci, kulübün talepleri nedeniyle henüz netlik kazanmış değil.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI…

Geçtiğimiz günlerde TV100 ekranlarında katıldığı kale arkası programında orta saha transferi için olumlu mesajlar veren Okan Buruk, "Orta sahadaki derinlik önemli tabii ki. Şu anda beş tane oyuncumuz var. Alabiliriz orta saha oyuncusu, böyle bir karar da verebiliriz. Elimizdeki oyunculara ve bütçemize bağlı.’’ Sözlerini kullanmıştı.

*Okan Buruk'un orta saha transferi ile ilgili açıklamaları ve görseli TV100 ekranlarında yayınlanan Kale Arkası programından alınmıştır.