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Galatasaray bombayı patlatıyor! Premier Lig'den dünya yıldızı geliyor...

08.04.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'den 1 maç fazlası bulunan ve 9 puanlık fark yakalayan Galatasaray'da gelecek sezonun da hesaplamaları yapılıyor. Şampiyonluğu hedefleyen ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı - kırmızılılarda transfer gündemine dünyaca ünlü yıldız Anthony Martial geldi. İşte detaylar...

Galatasaray bombayı patlatıyor! Premier Lig'den dünya yıldızı geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme şansını yitiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları katan sarı - kırmızılılar yine aynı rotadan devam etmeyi hedefliyor.

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Sezonu 1. sırada bitirmek ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum hattına hareketli ve güçlü bir oyuncuyu katmak istiyor.

ANTHONY MARTIAL HEDEFİ

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Bu talep doğrultusunda harekete geçen sarı - kırmızılıların Premier Lig devi Manchester United forması giyen Anthony Martial'i transfer etmek için çalışma başlattığı belirtildi.

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Beklediği forma şansını bulamadığı için ayrılık isteyen Martial'in menajeriyle masaya oturan sarı - kırmızılıların sezon sonu için prensip anlaşması sağladığı kaydedildi.

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Bu sezon Manchester United formasıyla 17 resmi maça çıkan Martial, 7 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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