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Galatasaray, Borini transferinde bir adım öne geçti! Pirlo'nun açıklaması da fayda etmedi...

01.02.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Fatih Karagümrük sahadan 1-1’lik beraberlik ile ayrıldı. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, alınan beraberlikten memnun olmadığını söyleyerek, “Amacımız 3 puan almaktı” dedi. Kanat oyuncuları Borini'nin transferiyle ilgili de konuşan Pirlo, oyuncusunun kulüpten ayrılmasını istemediğini söyledi. Borini ile Galatasaray ve Fenerbahçe yakından ilgileniyordu...

Galatasaray, Borini transferinde bir adım öne geçti! Pirlo'nun açıklaması da fayda etmedi...
Fabio Borini

Fabio Borini

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Süper Lig'de Borini savaşı veriliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki İtalyan oyuncu için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe devredeydi. Bu transfer için açıklamalarda bulunan Pirlo, oyuncusunun takımda kalmasını umduğunu söyledi.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI

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Fenerbahçe, Borini için para + takas teklifinde bulunduğu ve transferde önemli yol kat ettiği kaydedilmişti. Sarı-lacivertlilerin bu hamlesinin hemen ardından araya giren Galatasaray yetkilileri transferi bitirmek üzere...

GALATASARAY BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

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Galatasaray, Fabio Borini'ye resmen talip oldu ve bonservis bedeli olarak 1 milyon euro önerdi. Tecrübeli yıldızın da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, kulüpler arasındaki pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

"UMUYORUM BİZLE KALIR"

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Pirlo "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem. Umuyorum bizle kalır. Transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir." şeklinde konuştu.

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