Galatasaray, Borini transferinde bir adım öne geçti! Pirlo'nun açıklaması da fayda etmedi...

Süper Lig'de Borini savaşı veriliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki İtalyan oyuncu için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe devredeydi. Bu transfer için açıklamalarda bulunan Pirlo, oyuncusunun takımda kalmasını umduğunu söyledi.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI

Fenerbahçe, Borini için para + takas teklifinde bulunduğu ve transferde önemli yol kat ettiği kaydedilmişti. Sarı-lacivertlilerin bu hamlesinin hemen ardından araya giren Galatasaray yetkilileri transferi bitirmek üzere...

GALATASARAY BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, Fabio Borini'ye resmen talip oldu ve bonservis bedeli olarak 1 milyon euro önerdi. Tecrübeli yıldızın da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, kulüpler arasındaki pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

"UMUYORUM BİZLE KALIR"

Pirlo "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem. Umuyorum bizle kalır. Transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir." şeklinde konuştu.

