Galatasaray'da 11 saat süren ibra toplantısı sona erdi! Dursun özbek için karar verildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Kongrede 6 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan raporlar takdim edildi.

DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu Toplantısında, yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğu ibra edildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ibra edilmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

''GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUM''

Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bana ve arkadaşlarıma ikinci dönem bu onurlu görevi yapma fırsatı verdiğiniz günden bugüne yaklaşık 5 aylık bir zaman geçti. Galatasaray’ın başkanı ve neferi olarak görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

''AVRUPA LİGİ'NDE HEDEFİMİZ FİNAL''

Futbol takımıyla ilgili konuşan Başkan Özbek, "Erkek futbol takımımız üst üste 2. kez şampiyon olarak Galatasaray’a yakışan başarılara bir yenisini ekledi. Bu başarıyı belki de uzun süre görülmeyecek puan rekoru, üst üste maç kazanma rekorunu kırarak taçlandırdık. Bunun yanında manevi değeri olan Cumhuriyet’in 100. yıl Süper Kupası’nı da kazandık. 3 ön eleme geçerek, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettik. Bu başarılar için başta Okan hocamız olmak üzere, teknik ekip, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi’nde katılamadığımız için çok üzgünüz. Bu üzüntüyü başarı hikayesine çevirmek için elimizde yeni bir fırsat var. UEFA Avrupa Ligi’nde hedefimizi final olarak koyduk. 2. hafta sonunda 8. sıradayız. Art arda çok önemli maçlar oynayacağız. Taraftarımızı desteğiyle hedefimize adım adım ilerleyeceğimize inanıyorum. Futbol takımımı milli maç arasına lider girdi. Bu sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızımızı formamızda gururla taşımak için hazırız" şeklinde konuştu.

''8.9 MİLYAR TL İLE REKOR KIRDIK''

Finansal tablolarla ilgili bilgi veren Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti: "287 milyon Euro yaklaşık 8.9 milyar TL ile kulüp tarihimizde konsolide hasılat rekorunu kırdık. Bu rekor hasılata katkıda bulunan 3 önemli hasılat kalemini anlatmak istiyorum. Kombine, VIP, loca ve günlük bilet satışı 52 milyon Euro’ya ulaştı. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41 614 kombineyi kısa zamanda bitiren her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Galatasaray bu dönemde ortalama 43 bin seyirci ve yüzde 82 doluluk oranına ulaştı. Yeni stadımız açıldığında beri en yüksek doluluk oranına ulaştık. Son dönem başarılı olduğumuz yerlerden biri de mağazacılık. Mağazacılıkta sürekli büyüme halini 79 milyon Euro ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz.'' açıklamasında bulundu.

SPONSORLUK AÇIKLAMASI

"Sözleşmeyi 15 Eylül’de imzaladık. Bu şirket Avrupa’da birçok kulüple de benzer sözleşme imzalayan bir spor dijital haber portalı. Biz sözleşme için TFF’den yazılı onayımızı alarak ilerledik. 17 Eylül’de bir takım iddialar ortay atılınca sözleşmeyi asıya alalım dedik. 30 Eylül’de TFF vermiş olduğu izni iptal etti, biz de sözleşmeyi feshettik. Rakiplerimiz bu sponsorluktan gelir etmemizden çok korkmuşlar sabah, akşam açıklama yapıyorlar. Bu sponsorluktan 1 kuruş kazanç sağlamadık. Bu sponsorluk olmadan da onların tek elden dağıtılan, hesabı sorulmayan sponsorluklarına karşı kazanmaya devam ederiz, hiç merak etmesinler" dedi.

BAŞKAN EŞREF ALAÇAYIR SEÇİLDİ

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştiren genel kurulda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.