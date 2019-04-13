Galatasaray’da 4 futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak

Galatasaray’ın mevcut kadrosunda 6 isim daha önce hiçbir Fenerbahçe derbisinde forma giymedi. Sezon başında transfer olan fakat sakatlığından dolayı Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe derbisini kaçıran Emre Akbaba ile devre arasında takıma gelen Mbaye Diagne, Kostas Mitrgolou, Marcao, Christian Luyindama ve Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı forma ile sarı-lacivertlilere karşı bugüne kadar oynamadı.
Pazar günü Kadıköy’deki derbide ise sadece 4 futbolcu şans verilmesi halinde oynayabilecek. Emre, Diagne, Mitroglou ve Emre Taşdemir teknik ekibin oynatması durumunda bu heyecanı yaşayabilecekken, cezalarından dolayı Marcao ile Luyindama ise derbiyi kaçıracak.
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