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Galatasaray’da 4 futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Galatasaray’da Emre Akbaba, Mbaye Diagne, Kostas Mitrgolou ve Emre Taşdemir görev alması halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynayacak.

Galatasaray’da 4 futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak

Galatasaray’ın mevcut kadrosunda 6 isim daha önce hiçbir Fenerbahçe derbisinde forma giymedi. Sezon başında transfer olan fakat sakatlığından dolayı Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe derbisini kaçıran Emre Akbaba ile devre arasında takıma gelen Mbaye Diagne, Kostas Mitrgolou, Marcao, Christian Luyindama ve Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı forma ile sarı-lacivertlilere karşı bugüne kadar oynamadı.

Pazar günü Kadıköy’deki derbide ise sadece 4 futbolcu şans verilmesi halinde oynayabilecek. Emre, Diagne, Mitroglou ve Emre Taşdemir teknik ekibin oynatması durumunda bu heyecanı yaşayabilecekken, cezalarından dolayı Marcao ile Luyindama ise derbiyi kaçıracak.

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Galatasaray Spor Toto Süper Lig Emre Akbaba Mbaye Diagne Kostas Mitrgolou emre taşdemir

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