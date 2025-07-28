SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzatıldı!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi iki isim ile sözleşme uzatıldı. Cimbom, Milli oyuncular Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan için TFF'ye resmi bildiri yaptı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzatıldı!
Burak Kavuncu
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, savunma hattının başarılı isimlerinden Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı. Cimbom TFF'ye yaptığı bildiride oyuncuların anlaşma sürelerine dair de bilgi verdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray da Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzatıldı! 1

Abdülkerim Bardakçı ile 2027 yılına kadar anlaşma sağlanırken, Kaan Ayhan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi.

SON SEZON PERFORMANSLARI

Galatasaray da Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzatıldı! 2

Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 43 kez forma giyerken, bu maçlarda 1 gol ve 4 asist üretti. Abdülkerim Bardakcı ise, sarı-kırmızılı takımda geçen yıl 49 müsabakada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kevin N'Koudou Süper Lig'e dönüyor! İşte takımıKevin N'Koudou Süper Lig'e dönüyor! İşte takımı
Mourinho üstünü çizmişti! Gidiyor...Mourinho üstünü çizmişti! Gidiyor...
Anahtar Kelimeler:
Abdülkerim Bardakcı Kaan Ayhan galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Rüşvet' iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi

'Rüşvet' iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi

ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!

ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!

G.Saray ve F.Bahçe istedi! İngiltere kaptı...

G.Saray ve F.Bahçe istedi! İngiltere kaptı...

Usain Bolt'un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında...

Usain Bolt'un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında...

Mourinho üstünü çizmişti! Gidiyor...

Mourinho üstünü çizmişti! Gidiyor...

Fenerbahçe'den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak...

Fenerbahçe'den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.