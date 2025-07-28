Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzatıldı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, savunma hattının başarılı isimlerinden Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı. Cimbom TFF'ye yaptığı bildiride oyuncuların anlaşma sürelerine dair de bilgi verdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Abdülkerim Bardakçı ile 2027 yılına kadar anlaşma sağlanırken, Kaan Ayhan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi.

SON SEZON PERFORMANSLARI

Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 43 kez forma giyerken, bu maçlarda 1 gol ve 4 asist üretti. Abdülkerim Bardakcı ise, sarı-kırmızılı takımda geçen yıl 49 müsabakada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi.