Galatasaray'da Afrika Kupası krizi! Osimhen, Singo, Lemina ve Jakobs işte bu maçları kaçırıyor!

Galatasaray’da Aralık ayında başlayıp Ocak ayının ortalarına kadar sürecek olan Afrika Kupası sıkıntısı başladı. Sarı-kırmızılılar takımın önemli oyuncuları olan Osimhen, Singo, Lemina ve Jakobs'dan neredeyse 1 ay kadar faydalanamayacak. İşte detaylar…

Galatasaray'da Afrika Kupası krizi! Osimhen, Singo, Lemina ve Jakobs işte bu maçları kaçırıyor!
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig devi Galatasaray’da 21 Aralık’ta başlayacak Afrika Kupası turnuvası nedeniyle alarm verildi. Cimbom’da takım için büyük önem arz eden Osimhen Nijerya’ya, Singo Fildişi Sahili’ne, Lemina Gabon’a ve Jakobs Senegal’e giderken, sarı-kırmızılılar bu süreçte Lig ve Süper Kupa’da önemli maçlara çıkacak. İşte detaylar…

HANGİ MAÇLARDA OLMAYACAKLAR?

21 Aralık 2025- 18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Afrika Kupası boyunca sarı-kırmızılı ekip Süper Lig’de Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarına çıkarken, Süper Kupa’da ise önce Trabzonspor’la turu geçerse finalde Fenerbahçe ya da Samsunspor ile oynayacak ve bu isimler bu karşılaşmalarda görev alamayacaklar.

KİMLER FORMA GİYEBİLİR?

Galatasaray’da bu tarihler arasında oynanacak olan maçlarda teknik direktör Okan Buruk’un kimlere görev vereceği merak konusuyken, stoper bölgesinde sağ bek bölgesinde Sallai, orta sahada Sara, sol bekte Eren Elmalı ve forvette Mauro Icardi ilk akla gelen isimler olarak ön plana çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
