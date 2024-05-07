Galatasaray'da 'AK Parti-CHP çekişmesi' mi var? İddialar gündem olurken, Özbek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken ziyaret

Bir yandan şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan da seçimli genel kurul hareketliliği yaşanıyor. 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde mevcut başkan Dursunu Özbek yeniden aday olurken, eski CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum önderliğindeki bir grup da Dursun karşı liste çıkarmıştı.

GALATASARAY İÇİNDE "AK PARTİ-CHP ÇEKİŞMESİ" İDDİASI

31 Mart'taki yerle seçimlerde AK Parti’nin İBB Adayı Murat Kurum için "İstanbul için şans" demesiyle gündeme gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek camia içerisinde tartışmalara neden olmuş, bazı isimlerin Özbek'e tepki gösterdiği söylentileri yeniden gündeme gelirken; Odatv ise 25 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Galatasaray içinde AK Parti-CHP çekişmesi olduğunu iddia etti.

ÖZBEK'TEN İMAMOĞLU'NA ZİYARET

Kulislerde, söz konusu iddialar konuşulurken; Galatasaray Başkanı Özbek'in bugün yaptığı ziyaret dikkat çekti. Özbek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin İmamoğlu, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ve yönetim ekibine ziyaretleri için teşekkürler. Bu dönem de iş birliğine ve ortak çalışmaya devam edeceğiz."

Özbek’in İmamoğlu’nu ziyaret etmesi, bazı çevreler tarafından 'seçim hamlesi' olarak yorumlandı.

MUHALEFET LİSTE ÇIKARMIŞTI

Galatasaray'da yaklaşan seçimler öncesi eski CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum önderliğindeki bir grup Dursun Özbek'e karşı liste çıkarırken; Süheyl Batum, adaylık açıklamasında "Sportif başarılardan daha önemlisi Galatasaray'ın bağımsızlığı ve itibarıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ÜNAL AYSAL VE ALP YALMAN DETAYI

Süheyl Batum’un listesinde eski İYİ Parti İstanbul Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Suat Sarı ile eski CHP Milletvekili Çetin Soysal, Rezan Epözdemir ve Mete İkiz'in de olması dikkat çekti.

Ünal Aysal futbolu yönetecek olan Sportif A.Ş.'nin başında olacak.

Alp Yalman ise disiplin kurulu başkanı olarak listede yer alıyor.

SÜHEYL BATUM'UN LİSTESİ

Süheyl Batum başkanlığındaki listede şu isimler yer alıyor:

Yönetim kurulu (Asil): Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yönetim kurulu (Yedek): Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt

Denetim kurulu (Asil): Kemal Erimtan, Musa Armağan Adal, Hakan Üzeltürk

Denetim kurulu (Yedek): Kerem Selahattin Ergün, Melik Çağatay Şencan, Emre Şehsuvaroğlu

Sicil kurulu (Asil): Celal Açar, Ekrem Reşat Tüzün, Recep Şükrü Ergün, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Ahmet Mesut Gümüştaş, Metin Ünlü

Sicil kurulu (Yedek): Sinem Alay, Cemal Kurum, Emre Türkmen

Disiplin kurulu (Asil): Alp Yalman (başkan), İbrahim Haluk Nuralp, Teoman Cem Kadıoğlu, Huriye Cumhuriyet Şahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Banu Kaleağası Gürmen

Disiplin kurulu (Yedek): Mehmet Ali Buladoğlu, Hasan Vedat Gürer, Mehmet Can Özatay, Mehmet Kabil Kibarer, Mert Murat Erman.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Dursun Özbek başkanlığındaki listede ise şu isimler yer alıyor:

Yönetim kurulu (Asil): Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yönetim kurulu (Yedek): Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora

Denetim kurulu (Asil): Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim kurulu (Yedek): Gül Rengin Günay, Merve Deniz Örken, Çağatay Aras Uçkun

Sicil kurulu (Asil): Mehmet Çağatay Altınlı, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

Sicil kurulu (Yedek): Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Osman Emre Yıldızeli,

Disiplin kurulu (Asil): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.





