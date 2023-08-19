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Galatasaray'da Arda Turan'ın 'en büyük hayali' gerçek oluyor! Şilili futbolcu açıkladı...

19.08.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna yükselen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların geçtiğimiz sezondan beri transfer gündeminde yer alan Alexis Sanchez ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Şilili eski futbolcu Mauricio Pinilla, vatandaşı Alexis Sanchez'in Galatasaray'a transfer olabileceğini dile getirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'e Kayserispor beraberliğiyle başlayan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna yükselen Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı - kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY İDDİASI

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Marsilya'dan ayrılan ve henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Alexis Sanchez'in Galatasaray'a transfer olabileceği öne sürüldü.

Şilili eski futbolcu Mauricio Pinilla; vatandaşı Alexis Sanchez'in Inter'e geri dönmek istediğini belirtirken, bu transferin gerçekleşmemesi halinde Galatasaray opsiyonunun devreye gireceğini ifade etti.

"EĞER INTER OLMAZSA..."

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ESPN'e konuşan Pinilla, "Alexis Sanchez, Inter'i bekliyor. Correa kulüpten ayrılırsa Inter'e dönebilir. Kendisine 2 yıllık bir sözleşme teklif edildi. Inter'e gitmemesi durumunda ise tercihi Galatasaray'dan yana olur." sözlerini kullandı.

TURAN: "EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın transferlerinde aktif rol oynayan teknik direktör Arda Turan ise yaptığı açıklamada, "Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı." demişti.

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da geçiren 34 yaşındaki futbolcu, 44 resmi maçta 18 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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