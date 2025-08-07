SPOR

Galatasaray'da Alvaro Morata krizi son buluyor! Antrenmanlara çıkmayan İspanyol golcü için Como ile anlaşılıyor...

Galatasaray’da Alvaro Morata belirsizliği son buluyor. Di Marzio’nın iddiasına göre yıldız golcü oyuncu ile ilgilenen Como, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar…

Burak Kavuncu
Süper Lig devi Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da gönderilecek oyuncular için karar veriyor. İspanyol oyuncu Morata için İtalyan ekibi Como ile görüşen sarı kırmızılılar anlaşmaya vardı.

ÖDENECEK RAKAM AÇIKLANDI!

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun yaptığı haberde, ‘‘Como'da Alvaro Morata operasyonu çözülüyor. Son saatlerde Galatasaray'la olumlu görüşmeler yapıldı, artık işin resmiyete dökülmesi kaldı. Como, Alvaro Morata için Galatasaray'a 3 milyon euro + bonuslar ödeyecek’’ ifadeleri yer aldı.

ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

Gazeteci Haluk Yürekli’nin paylaştığı bilgiye göre, Alvaro Morata, Galatasaray'a sağlık raporu vererek antrenmanlara çıkmıyor. Takımdan ayrılmak istediğini uzun bir süredir belirten İspanyol golcü, Como’ya gitmek için can atıyor. Oyuncunun disiplinsiz davranışı devam ederse ihtar çekilerek cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

