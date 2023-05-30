Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'kırmızı' alarm!

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Maçı kazanması durumunda Fenerbahçe maçına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılarda sarı kart sınırında bulunan oyuncular dikkat çekti.
Belli süredir aynı oyuncuların sınırda bulunması Okan Buruk'u harekete geçirdi. Öğrencilerine uyarı üstüne uyarı yapan Okan Buruk, kavga ve itiraz konusunda hassas olmalarını istedi. Hakeme asla itiraz etmemelerini söyleyen Buruk, saha içinde yaşanacak kavgalardan da uzak durulması gerektiğini ifade etti.
Galatasaray’da Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor.