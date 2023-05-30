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Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'kırmızı' alarm!

30.05.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da işlerin ters gitmesi durumunda olay Fenerbahçe maçına kalacak. Sarı-kırmızılılarda dev derbi öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'kırmızı' alarm!

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Maçı kazanması durumunda Fenerbahçe maçına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılarda sarı kart sınırında bulunan oyuncular dikkat çekti.

KAVGA VE İTİRAZ UYARISI

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Belli süredir aynı oyuncuların sınırda bulunması Okan Buruk'u harekete geçirdi. Öğrencilerine uyarı üstüne uyarı yapan Okan Buruk, kavga ve itiraz konusunda hassas olmalarını istedi. Hakeme asla itiraz etmemelerini söyleyen Buruk, saha içinde yaşanacak kavgalardan da uzak durulması gerektiğini ifade etti.

6 ÖNEMLİ OYUNCU SINIRDA

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Galatasaray’da Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor.


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