Galatasaray'da Atletico Madrid maçı sonrası Barış Alper'e tepkiler dinmedi! Almanya'da da aynısını yapmıştı

Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da bir yandan sevinç hakimken, diğer yandan da kaçırıla gol pozisyonları sebebiyle hüzün yaşanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın özellikle son anlarındaki Sara ile kaçan gol pozisyonuna yanarken, Barış Alper Yılmaz'ın da saç baş yoldurtan pozisyonu akıllara durgunluk getirdi.

BARIŞ ALPER TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Maça damga vuran isimlerden olan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmada skor 1-1'lik eşitlikle sürerken ilk yarının son dakikalarında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu topu farklı şekilde auta attı. O anları izleyenler pozisyon sonrasında çileden çıkarken, akıllara Şampiyonlar Ligi'ndeki E.Frankfurt maçını getirdi.

ALMANYA'DA DA BENZER POZİSYONU KAÇIRDI...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'da E.Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Maçta 1-0 öne geçen Galatasaray dakikalar ilerledikçe baskını daha fazla hissetirmişti. Farkı tam da 2 'ye çıkaracağı zaman ceza sahası yay çevresinden kullanılam serbest vuruşta topla buluşan Barış Alper Yılmaz yine benzer bir yerden topu auta göndermişti. Atletico maçında da aynı yerden gol kaçıran golcü oyuncu taraftarlara o anı hatırlattı.

PERFORMANSI!

Milli futbolcu bu sezon 27 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmaların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2074 dakika süre alan 25 yaşındaki Barış, 7 gol ve 10 asistle skora etki etti.