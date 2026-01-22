SPOR

Galatasaray'da Atletico Madrid maçı sonrası Barış Alper'e tepkiler dinmedi! Almanya'da da aynısını yapmıştı

Galatasaray evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak ilk 24'e kalma adına önemli bir avantajı cebine koyarken, kritik maçtan galibiyet bile alabilecek pozisyonlardan yararlanamaması olay oldu. Sarı-kırmızılı takımda daha önce Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçta da benzer golü kaçıran Barış Alper Yılmaz'a tepkiler dinmedi.

Burak Kavuncu
Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da bir yandan sevinç hakimken, diğer yandan da kaçırıla gol pozisyonları sebebiyle hüzün yaşanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın özellikle son anlarındaki Sara ile kaçan gol pozisyonuna yanarken, Barış Alper Yılmaz'ın da saç baş yoldurtan pozisyonu akıllara durgunluk getirdi.

BARIŞ ALPER TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Galatasaray da Atletico Madrid maçı sonrası Barış Alper e tepkiler dinmedi! Almanya da da aynısını yapmıştı 1

Maça damga vuran isimlerden olan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmada skor 1-1'lik eşitlikle sürerken ilk yarının son dakikalarında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu topu farklı şekilde auta attı. O anları izleyenler pozisyon sonrasında çileden çıkarken, akıllara Şampiyonlar Ligi'ndeki E.Frankfurt maçını getirdi.

ALMANYA'DA DA BENZER POZİSYONU KAÇIRDI...

Galatasaray da Atletico Madrid maçı sonrası Barış Alper e tepkiler dinmedi! Almanya da da aynısını yapmıştı 2

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'da E.Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Maçta 1-0 öne geçen Galatasaray dakikalar ilerledikçe baskını daha fazla hissetirmişti. Farkı tam da 2 'ye çıkaracağı zaman ceza sahası yay çevresinden kullanılam serbest vuruşta topla buluşan Barış Alper Yılmaz yine benzer bir yerden topu auta göndermişti. Atletico maçında da aynı yerden gol kaçıran golcü oyuncu taraftarlara o anı hatırlattı.

PERFORMANSI!

Galatasaray da Atletico Madrid maçı sonrası Barış Alper e tepkiler dinmedi! Almanya da da aynısını yapmıştı 3

Milli futbolcu bu sezon 27 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmaların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2074 dakika süre alan 25 yaşındaki Barış, 7 gol ve 10 asistle skora etki etti.

