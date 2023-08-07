Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Genç oyuncu Metehan Baltacı Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'a transfer oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer temasları da devam ederken bir ayrılık haberi geldi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada 20 yaşındaki genç oyuncu Metehan Baltacı'nın geçici olarak Eyüpspor'a transfer olduğu duyuruldu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir.

9 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu Manisa FK'da kiralık olarak geçiren Metehan Baltacı bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

