Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Genç oyuncu Metehan Baltacı Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'a transfer oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer temasları da devam ederken bir ayrılık haberi geldi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada 20 yaşındaki genç oyuncu Metehan Baltacı'nın geçici olarak Eyüpspor'a transfer olduğu duyuruldu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;
Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir.
Geçtiğimiz sezonu Manisa FK'da kiralık olarak geçiren Metehan Baltacı bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.