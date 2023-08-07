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  4. Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Genç oyuncu Metehan Baltacı Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'a transfer oldu

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Genç oyuncu Metehan Baltacı Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'a transfer oldu

07.08.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılı ekipte beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İşte detaylar...

Metehan Baltacı

Metehan Baltacı

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer temasları da devam ederken bir ayrılık haberi geldi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada 20 yaşındaki genç oyuncu Metehan Baltacı'nın geçici olarak Eyüpspor'a transfer olduğu duyuruldu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir.

9 MAÇA ÇIKTI

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Geçtiğimiz sezonu Manisa FK'da kiralık olarak geçiren Metehan Baltacı bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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