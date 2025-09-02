Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu! Yıldız oyuncu sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi listesinde yer aldı...

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne verilecek liste öncesi Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu ile konuşan Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Barış'ı takımda kalmaya ikna etti. Milli futbolcu ile en azından bu sezon için devam kararı alındı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE YER ALDI

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesine eklendi. Şampiyonlar Ligi, sosyal medya hesabından Galatasaray albümünü yayınladı. Yayınlanan albümde Barış Alper Yılmaz'ın yer alması takımda kaldığını gösteren bir başka detay oldu.

ZAM İDDİASI!

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün 343 Digital youtube kanalında yaptığı açıklamaya göre, Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a Sevilla'ya gitmediği için kontrat dışında ekstra bir bonus ödemişti. Bunun benzerini Barış Alper Yılmaz için yapacak.

Barış Alper, Şampiyonlar Ligi'nde 270 dakika süre alması halinde ilave ödeme alacak ve aldığı ücret de 3.5M€'ya çıkacak.

DURSUN ÖZBEK VE OKAN BURUK İKNA ETTİ!

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın büyük takımlarıyla oynayacak olması ve bu maçlarda Barış'ın kendini göstermesi ile birlikte Avrupa'nın dev kulüplerinde gidebileceği üzerine konuşan Özbek ve Buruk, yıldız ismi ikna etti. Öte yandan sezon sonu itibariyle Dünya Kupası'na katılma şansı bulunan Milli takımın havuzunda yer alması ile Türkiye'de daha çok izlenebilmesi dolayısıyla oyuncununda kalmaya ikna olduğu belirtildi.