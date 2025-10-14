SPOR

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi ortaya çıktı! Rekor anlaşma! En çok kazanan yerli oyuncu oldu...

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in Barış Alper Yılmaz ile sözleşme imzaladık demesinin ardından yıldız oyuncunun sözleşmesi ortaya çıktı. Milli futbolcu şartların tamamının gerçekleşmesi halinde en çok kazanan yerli futbolcu olacak.

Burak Kavuncu
Galatasaray’ın yaz transfer döneminde en çok konuşulan isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz için sıcak bir gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek’in geçtiğimiz günlerde sözleşme uzattık dediği yıldız oyuncunun sözleşmesini gazeteci Haluk Yürekli ortaya çıkardı. İşte sözleşmesindeki o maddeler…

SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI!

Gazeteci Haluk Yürekli’nin iddiasına göre; Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşme şartları şu şekilde…

• 3M€ net yıllık maaş
• 500B€ sadakat bonusu
• 1M€ —> 10 maç oynarsa
• 1M€ —> 10 maç daha oynarsa
• 20+ gol katkısı yaparsa 500B€ bonus

MENAJERİ AÇIKLAMIŞ

TV100 ekranlarında Kale Arkası programında konuşan Haluk Yürekli, "Menajer Tuncay Maldan, 'Biz tavrımızı koyduk, hakkımızı aldık' diyormuş sağda solda." İfadelerini kullandı.

REKOR! EN ÇOK KAZANAN YERLİ…

Anlaşmadaki şartların gerçekleşmesi durumunda yıldız oyuncunun maaşının 6 milyon euroyu bulacağı öğrenildi. Böylece milli futbolcu, kulübün en çok kazanan yerli futbolcusu konumuna gelecek.

DURSUN ÖZBEK DUYURMUŞTU

Dursun Özbek Kadın Basketbol Takımının geçtiğimiz günlerde isim ve göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde, "Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi zaten yenilendi. Şu anda da yenilenmiş sözleşmesiyle oynuyor. Bizim için çok değerli bir oyuncu." İfadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
