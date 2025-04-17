Galatasaray'da başkan yardımıcısı Mehmet Cibara'dan çarpıcı açıklamalar! TFF'ye büyük tepki... Sarı-kırmızılılar Bankalar Birliği'nden çıkacak mı?

Cibara, "Hemen her branşta hedeflerimize ulaştık ya da çok yaklaştık." diyerek başarıya giden süreci detaylarıyla aktardı.

"EZELİ RAKİPLER ARASINDA KOLAY MAÇ OLMAZ"

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu. İlk olarak erkek voleybol takımının başarısından bahseden Cibara, "Ezeli rakipler arasında kolay maç olmaz. Onlara da saygı duyuyoruz. Sezon başında hedefimizi koymuştuk: Bu sene erkeklerde Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyoruz demiştik. Yatırımlardan kaçınmadık. Tüm zorluklara ve sakatlıklara rağmen mutlu sona ulaştık" dedi.

"TÜM BORCU KAPATACAĞIZ"

Kulübün mali durumu hakkında bilgi veren Cibara, Bankalar Birliği’nden çıkma sürecine değinerek, “Borçların yarısını ödedik, yarısı kaldı. Florya ihalesinden gelen avansla bir kısmını kapatacağız. Ama en kısa zamanda tüm borcu kapatacağız.” dedi.

"GALATASARAY'IN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Cibara, Galatasaray ile TFF arasındaki gerilime dair çok net ifadeler kullandı: “Her türlü yol denenerek Galatasaray’ın önü kesilmeye çalışılıyor. Bu çok bariz. Hakem kararları, çizilen çizgiler, maç saatleri... Her türlü önlem alınıyor, sırf şampiyon olmayalım diye. Nereye kadar sessiz kalınacak, nereye kadar sesli olunacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Ezeli rekabet elbette devam eder ama edebi dostluklar zarar görmemeli. Buna dikkat etmek gerek. Yazık. Biz ne diyoruz: İyiler kazanacak. Biz kazanacağız.”