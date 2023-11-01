Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası 'hamburger' krizi! Teknik direktör Okan Buruk görünce deliye döndü

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele geldiği günden bu yana beklenen performansı bir türlü verebilmiş değil. Süper Lig'de yalnızca 4 maçta 93 dakika forma şansı bulabilen 26 yaşındaki oyuncu eleştirilerin hedefi olmaya devam ederken, özellikle fiziksel durumu ve fazla kilolarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

OTELE HAMBURGER SÖYLEDİ

Tüm bunlar yaşanırken, İspanyol haber kaynağı Mundo Deportivo'nın haberine göre N'Dombele Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih mücadelesinin ardından otelde akşam yemeği için hamgburger istedi. Bunu gören Okan Buruk çok sinirlenirken, yıldız oyuncu ile bir tartışma yaşadı.

'KADROYA GİRMESİ ZOR'

Öte yandan haberin detaylarında Ndombele'nin 6 kilo fazlasının bulunduğunun ve 75 kiloya inene kadar kadroya girmesinin zor olacağının da altı çizildi.





