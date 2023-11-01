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Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası 'hamburger' krizi! Teknik direktör Okan Buruk görünce deliye döndü

01.11.2023 15:09 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı N'Dombele, Bayern Münih maçı sonrası hamburger isteyince teknik direktör Okan Buruk'u çok sinirlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası 'hamburger' krizi! Teknik direktör Okan Buruk görünce deliye döndü
Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele geldiği günden bu yana beklenen performansı bir türlü verebilmiş değil. Süper Lig'de yalnızca 4 maçta 93 dakika forma şansı bulabilen 26 yaşındaki oyuncu eleştirilerin hedefi olmaya devam ederken, özellikle fiziksel durumu ve fazla kilolarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

OTELE HAMBURGER SÖYLEDİ

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Tüm bunlar yaşanırken, İspanyol haber kaynağı Mundo Deportivo'nın haberine göre N'Dombele Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih mücadelesinin ardından otelde akşam yemeği için hamgburger istedi. Bunu gören Okan Buruk çok sinirlenirken, yıldız oyuncu ile bir tartışma yaşadı.

'KADROYA GİRMESİ ZOR'

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Öte yandan haberin detaylarında Ndombele'nin 6 kilo fazlasının bulunduğunun ve 75 kiloya inene kadar kadroya girmesinin zor olacağının da altı çizildi.

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