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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Victor Nelsson'dan15 milyon euro bonservis bedeli alınacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.06.2024 09:43
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Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. 2021 yılından beri sarı-kırmızılı formayı terleten Danimarkalı oyuncu, EURO 2024'ün ardından takımdan yüksek ihtimalle ayrılacak. Galatasaray yönetiminin anlaşma aşamasında olduğu öğrenilirken, elde edilecek bonservis bedeli 15 milyon euro civarında...

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Victor Nelsson'dan15 milyon euro bonservis bedeli alınacak...
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da ilk ayrılık yaşanmak üzere. Takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Nelsson için karar verildi.

SEVILLA İLE PAZARLIKLAR BAŞLADI

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İspanyol devi Sevilla ile anlaşma sağlayan Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılara EURO 2024 sonrası veda etmeye hazırlanan yıldız oyuncu yakın çevresine durumu aktardı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

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Galatasaray'ın Nelsson için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Sevilla ile pazarlıklarda sona gelen sarı-kırmızılılar sonraki satıştan pay da eklemek istiyor. Bu konuda şu an için orta nokta bulamayan iki ekip kısa süre içinde el sıkışacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray nelsson
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