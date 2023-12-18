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  4. Galatasaray'da beklenmedik ayrılık kapıda! Sözleşmesi her an feshedilebilir

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık kapıda! Sözleşmesi her an feshedilebilir

18.12.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da salonda ağırlık çalışırken göğüs kasına kopuk oluşan Sergio Oliveira'nın ameliyat ihtimali bulunuyordu. Ameliyat ihtimali git gide yükselen Sergio Oliveira'nın en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu gelişme sonrası sar-kırmızılılar ilk adımı attı.

Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray resmi kanallarından yapılan açıklamada, Sergio Oliveira'nın sakatlandığı açıklanmıştı. Yapılan açıklamada, Oliveira'nın fitness merkezinde bireysel olarak çalıştığı esnada göğüs kasında kopuk oluştuğu bildirilmişti.

EN AZ 4 AY YOK

galatasaraydan-sergio-oliveira-aciklamasi

Yıldız futbolcunun ameliyat olması gerektiği ve ameliyat sonrası en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Yaşanan bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolundan kopmamak için Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshedip yabancı kontenjanını açmayı planlıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞME VAR

olviesa

Önümüzdeki hafta yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirecek Galatasaray yönetimi, bu teklifi Sergio Oliveira cephesine sunacak. Oliveira'nın sözleşmesinin feshedilmesi durumunda devre arası yabancı bir orta saha transfer edilecek.

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