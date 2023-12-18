Galatasaray'da beklenmedik ayrılık kapıda! Sözleşmesi her an feshedilebilir

Galatasaray resmi kanallarından yapılan açıklamada, Sergio Oliveira'nın sakatlandığı açıklanmıştı. Yapılan açıklamada, Oliveira'nın fitness merkezinde bireysel olarak çalıştığı esnada göğüs kasında kopuk oluştuğu bildirilmişti.

EN AZ 4 AY YOK

Yıldız futbolcunun ameliyat olması gerektiği ve ameliyat sonrası en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Yaşanan bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolundan kopmamak için Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshedip yabancı kontenjanını açmayı planlıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞME VAR

Önümüzdeki hafta yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirecek Galatasaray yönetimi, bu teklifi Sergio Oliveira cephesine sunacak. Oliveira'nın sözleşmesinin feshedilmesi durumunda devre arası yabancı bir orta saha transfer edilecek.





