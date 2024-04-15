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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda İtalyan devi Napoli'ye transfer oluyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2024 14:29
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Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini yeniden peşine takan Davinson Sanchez'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda İtalyan devi Napoli'ye transfer oluyor
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da lig daha bitmeden Davinson Sanchez gelişmesi yaşandı. İtalyan devi Napoli'nin Davinson Sanchez için vites yükselttiği ve oyuncuyu ikna etmek üzere olduğu öğrenildi.

MENAJERİ İTALYA'YA GİTTİ

27 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri, Napoli ile transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gittiği ifade edildi.

20 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sezon başında Kim Min-Jae'yi Bayern'e gönderen Napoli, Güney Koreli oyuncunun boşluğunu Davinson Sanchez ile doldurmak istediği öğrenildi. Napoli'nin Galatasaray'a 20 milyon euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 30 milyon euro istediği aktarıldı.

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