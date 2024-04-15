Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda İtalyan devi Napoli'ye transfer oluyor

Galatasaray'da lig daha bitmeden Davinson Sanchez gelişmesi yaşandı. İtalyan devi Napoli'nin Davinson Sanchez için vites yükselttiği ve oyuncuyu ikna etmek üzere olduğu öğrenildi.

MENAJERİ İTALYA'YA GİTTİ

27 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri, Napoli ile transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gittiği ifade edildi.

20 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sezon başında Kim Min-Jae'yi Bayern'e gönderen Napoli, Güney Koreli oyuncunun boşluğunu Davinson Sanchez ile doldurmak istediği öğrenildi. Napoli'nin Galatasaray'a 20 milyon euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 30 milyon euro istediği aktarıldı.





