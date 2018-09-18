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Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması an meselesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.09.2018 08:07 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli, Younes Belhanda için yeni bir teklif daha yapacak.

Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması an meselesi

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ahli, geçtiğimiz günlerde Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla gözden düşen Faslı yıldız için 6 milyon Euro'yu gözden çıkaran Al Ahli'nin teklifi artıracağı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Belhanda'nın ayrılmasına sıcak baktığı ve transfere onay verdiği öğrenildi. Bu hafta iki taraf bir kez daha masaya oturacak. Cimbom 8 milyon Euro istiyor. Arap basınında da Younes Belhanda'nın Al Ahli ile görüştüğünü ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. BAE'de transfer 2 Ekim'de sona eriyor. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray belhanda al-ahli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Feguli ve belhandayı fenerin elinden kaptınız içinizde patladı
Adamlar 6M teklif etmiş hiç düşünmeden satın bu adam 1M anca eder. Sırf sizin başarısızlığınız buna 8,75M € bonservis ücreti ödemek.
sektirerek git belhanda
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