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Galatasaray'da Berkan Kutlu şoku! Beşiktaş devreye girmişti...

25.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Berkan Kutlu gelişmesi yaşanıyor. Düzenli forma giymek için takımdan ayrılmak isteyen Berkan'a Okan Buruk tarafından veto geldi. Kendisini geniş kadronun içinde tutmayı planlayan ve uzun vadede forma giyeceği söylenen Berkan'ın ayrılışına izin çıkmadı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu şoku! Beşiktaş devreye girmişti...
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Berkan Kutlu, takımdan ayrılmak istiyor. Geçen sezon 48 resmi maçta forma giyen orta saha oyuncusu ayrılığı kafasına koydu. Yapılan yeni transferlerin ardından formayı unutan Berkan, takımdan ayrılmak için yönetimden izin istedi.

OKAN BURUK REDDETTİ

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Okan Buruk bu olayın ardından araya girerek Berkan'ın gidişine onay vermedi. Kadro genişliğini kaybetmemek için Berkan'ı takımda tutmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, hiçbir şekilde Berkan'ın başka takıma gitmesini istemiyor.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

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Berkan Kutlu ile Beşiktaş'ın ilgilendiği ve Berkan'ın da Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Berkan Kutlu beşiktaş galatasaray
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