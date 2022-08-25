Galatasaray'da Berkan Kutlu şoku! Beşiktaş devreye girmişti...

Galatasaray'da Berkan Kutlu, takımdan ayrılmak istiyor. Geçen sezon 48 resmi maçta forma giyen orta saha oyuncusu ayrılığı kafasına koydu. Yapılan yeni transferlerin ardından formayı unutan Berkan, takımdan ayrılmak için yönetimden izin istedi.

OKAN BURUK REDDETTİ

Okan Buruk bu olayın ardından araya girerek Berkan'ın gidişine onay vermedi. Kadro genişliğini kaybetmemek için Berkan'ı takımda tutmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, hiçbir şekilde Berkan'ın başka takıma gitmesini istemiyor.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

Berkan Kutlu ile Beşiktaş'ın ilgilendiği ve Berkan'ın da Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.



