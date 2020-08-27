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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Fatih Terim, Linnes'e kapıyı gösterdi...

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.08.2020 21:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'da ayrılacaklar listesinde yer alan futbolculara gelecek teklifler bekleniyor. Sarı Kırmızılılar, geniş kadrosunu koruyup orta sahaya transfer yapmanın planlarını yaparken teknik direktör Fatih Terim yıldız oyuncu için 'gönderilsin' raporu verdi. Fatih Terim, Belhanda ve Babel'in ardından Linnes'in de üzerini çizdi işte detaylar...

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Fatih Terim, Linnes'e kapıyı gösterdi...

Galatasaray’da “gönderilecekler” listesine giren bir isim de Martin Linnes oldu. Takım içinde üst düzey para kazanan futbolculardan kurtulmaya çalışan Cim-Bom, Norveçli oyuncu gibi vasatı aşamayan ve yedek olarak duran bir ismin de gitmesini kararlaştırdı. Cim-Bom, geçen yıl ücretine zam yaptığı 28 yaşındaki futbolcudan vazgeçti.

LİSANSI ÇIKARILMAMIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüp ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 1 milyon 400 bin euro kazanan Linnes’in lisansı geçen sezon ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle askıya alınmıştı. Bu uzun ara Norveçliye iyi gelmemiş ve performansı düşmüştü.

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OMAR'IN YEDEĞİ OLARAK ŞENER

Mariano’nun ayrılığı sonrası sağ bek pozisyonuna Omar Elabdellaoui’yi transfer eden sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, Linnes için de “gönderilsin” raporu verdi. Böylece Cim-Bom, Omar’ın yedeği olarak kulübede Şener Özbayraklı’yı tutma kararı aldı.

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MAAŞI 1.4 MİLYON EURO

Galatasaray Linnes’le yollarını ayırarak hem yabancı kontenjanı için yer açacak hem de 1 milyon 400 bin euroluk maaş yükünden kurtulacak.

1.5-2 MİLYON EURO BONSERVİS

Ayrıca futbolcunun satışından 1.5-2 milyon euro bonservis de planlanıyor. Ocak 2016’dan bu yana Galatasaray forması giyen Norveçli futbolcuya geçtiğimiz sezonlarda Rusya’dan teklifler olmuştu.

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