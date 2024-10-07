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Galatasaray'da bir devrin sonu! Fernando Muslera sezon sonu veda ediyor... Sebebi: Ailevi sorunlar... Yerine gelecek isim şimdiden belli

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 11:05
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Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve taraftarın sevgilisi olan Fernando Muslera için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken Uruguaylı file bekçisinin ayrılması durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın kalesine geçecek isim belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da bir devrin sonu! Fernando Muslera sezon sonu veda ediyor... Sebebi: Ailevi sorunlar... Yerine gelecek isim şimdiden belli
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Sarı-Kırmızılılar ile adeta özdelşemiş olan Fernando Muslera'nın bu sezon sözleşmesi sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin sözleşmesini uzatmayacağı öne sürülürken bu durum yaşanırsa Galatasaray'ın kalesinde bir devir kapanacak.

SEZON SONU VEDA EDEBİLİR

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Sarı-Kırmızılılar ile sözleşme yenilemeyen tecrübeli kalecinin ailevi sorunları olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim de ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başladı.

İŞTE YERİNE GELECEK İSİM

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Takvim'in haberine göre, Cimbom'un hedefindeki isim ise Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret. Ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi.

"TRANSFER DEVRE ARASINDA BİTİREBİLİR"

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Gardi'nin yönetime, "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği belirtildi.

OSIMHEN'İ DE O GETİRMİŞTİ

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Galatasaray'ın, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro İcardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan İtalyan menajer, son olarak Galatasaray'ın Osimhen transferiyle ön plana çıkmıştı. 'Transfer sihirbazı' lakabıyla tanınan Gardi'nin bu transferi bitirmek için çok istekli olduğu öğrenildi. 2019 yılından beri Napoli'de forma giyen Meret, 3 kez İtalya Milli Takımı'nda forma giydi.

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