SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray hafta sonu oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Geçen hafta antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, çalışmaya katıldı.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı 1

Kulübün açıklamasına göre Süper Lig'in 3. haftasında dün deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerek "3'te 3" yapan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Galatasaray da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı 2

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınmayla başlayıp 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ DA YER ALDI!

Galatasaray da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı 3

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan ve geçen hafta içindeki antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmayan Barış Alper Yılmaz, çalışmada yer aldı.

Yarın izin yapacak Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına 27 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir, Universitatea Craiova maçı hazırlıklarını sürdürdüBaşakşehir, Universitatea Craiova maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da ilk antrenmanını yaptıA Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da ilk antrenmanını yaptı
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir belediye başkanı da CHP'den istifa etti: "Yeni bir yolculuğa çıkıyorum"

Bir belediye başkanı da CHP'den istifa etti: "Yeni bir yolculuğa çıkıyorum"

Korkunç olay! 4 çocuk annesi eşini katledip intihara kalkıştı

Korkunç olay! 4 çocuk annesi eşini katledip intihara kalkıştı

Devin Özek yıldız isim için İstanbul planı hazırlıyor...

Devin Özek yıldız isim için İstanbul planı hazırlıyor...

Edson Alvarez'den transfer itirafı!

Edson Alvarez'den transfer itirafı!

Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı!

Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı!

Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı!

Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.