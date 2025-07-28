Galatasaray'da cumartesi günü Lazio maçı öncesi şölen planlanıyor! Leroy Sane ve Victor Osimhen için imza töreni hazırlığı oluyor...

Galatasaray’da sezon öncesi hazırlık maçları devam ederken, cumartesi günü oynanacak olan Lazio karşılaşması öncesi büyük bir tören hazırlığı yapılıyor. Haziran ayında Bayern Münih’ten transfer edilen Leroy Sane ile transferi artık an meselesi olan Victor Osimhen için yönetim Rams Park’da devasa bir imza töreni planlıyor.

TARAFTARLAR OSIMHEN'İ BEKLİYOR

Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen için sabırsızlık devam ederken, ne zaman İstanbul'a geleceği konusundaki belirsizlik artık son buluyor. Victor Osimhen için tüm çalışmalarda sona gelen Galatasaray'ın, Nijeryalı golcüyü cuma günü özel jetle İstanbul'a getirmesi bekleniyor. 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü de Lazio ile oynanacak hazırlık müsabakasında imza töreni için hazır olacağı bildirildi.

KOMBİNELER GEÇERLİ DEĞİL!

Cumartesi günü İtalyan ekibi Laizo ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında kombinelerin geçerli olmayacağı, sadece o maç için bilet satılacağı belirtildi. Sarı kırmızılı yönetimin planı o gün için planladığı Sane ile Osimhen’in imza törenini gerçekleştirirse hem GS Store satışlarını patlatmak, hem de Lazio maçı biletlerinden büyük bir gelir elde etmek istiyor.

BİLETLER ÇIKTI

Galatasaray 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00’de RAMS Park’ta oynayacağı S.S. Lazio maçı biletlerini satışa çıkardı. Sarı kırmızılılar yaptığı paylaşımda ‘‘Maç öncesi 3. forma lansmanı ve birçok sürpriz sizi bekliyor!’’ detayını da verdi.