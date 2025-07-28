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Galatasaray'da cumartesi günü Lazio maçı öncesi şölen planlanıyor! Leroy Sane ve Victor Osimhen için imza töreni hazırlığı oluyor...

Galatasaray cumartesi günü Lazio ile oynayacağı hazırlık mücadelesi öncesi büyük bir sürpriz yapmayı planlıyor. Transfer döneminin henüz daha başında kadroya katılan Leroy Sane ile transferi artık son aşamada olan Victor Osimhen için Rams Park’da birlikte imza töreni düşünülüyor.

Galatasaray'da cumartesi günü Lazio maçı öncesi şölen planlanıyor! Leroy Sane ve Victor Osimhen için imza töreni hazırlığı oluyor...
Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’da sezon öncesi hazırlık maçları devam ederken, cumartesi günü oynanacak olan Lazio karşılaşması öncesi büyük bir tören hazırlığı yapılıyor. Haziran ayında Bayern Münih’ten transfer edilen Leroy Sane ile transferi artık an meselesi olan Victor Osimhen için yönetim Rams Park’da devasa bir imza töreni planlıyor.

TARAFTARLAR OSIMHEN'İ BEKLİYOR

Galatasaray da cumartesi günü Lazio maçı öncesi şölen planlanıyor! Leroy Sane ve Victor Osimhen için imza töreni hazırlığı oluyor... 1

Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen için sabırsızlık devam ederken, ne zaman İstanbul'a geleceği konusundaki belirsizlik artık son buluyor. Victor Osimhen için tüm çalışmalarda sona gelen Galatasaray'ın, Nijeryalı golcüyü cuma günü özel jetle İstanbul'a getirmesi bekleniyor. 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü de Lazio ile oynanacak hazırlık müsabakasında imza töreni için hazır olacağı bildirildi.

KOMBİNELER GEÇERLİ DEĞİL!

Galatasaray da cumartesi günü Lazio maçı öncesi şölen planlanıyor! Leroy Sane ve Victor Osimhen için imza töreni hazırlığı oluyor... 2

Cumartesi günü İtalyan ekibi Laizo ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında kombinelerin geçerli olmayacağı, sadece o maç için bilet satılacağı belirtildi. Sarı kırmızılı yönetimin planı o gün için planladığı Sane ile Osimhen’in imza törenini gerçekleştirirse hem GS Store satışlarını patlatmak, hem de Lazio maçı biletlerinden büyük bir gelir elde etmek istiyor.

BİLETLER ÇIKTI

Galatasaray da cumartesi günü Lazio maçı öncesi şölen planlanıyor! Leroy Sane ve Victor Osimhen için imza töreni hazırlığı oluyor... 3

Galatasaray 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00’de RAMS Park’ta oynayacağı S.S. Lazio maçı biletlerini satışa çıkardı. Sarı kırmızılılar yaptığı paylaşımda ‘‘Maç öncesi 3. forma lansmanı ve birçok sürpriz sizi bekliyor!’’ detayını da verdi.

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SS Lazio galatasaray hazırlık maçı Victor Osimhen Leroy Sane
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