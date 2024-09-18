Galatasaray'da derbi öncesi Mauro Icardi gelişmesi! Tedavisi sona erdi İstanbul'a geri döndü

Galatasaray'ın son iki sezona damgasını vuran ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi, deplasmanda oynanan ve 5-1 sona eren Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

TEDAVİSİNE ÜLKESİNDE DEVAM EDİYORDU

Mücadelenin ilk yarısında bacağını tutarak kendini yere bırakan Mauro Icardi, sahada yapılan tedavinin ardından oyundan alınmıştı. Yıldız futbolcu, özel izin alarak tedavisine bir süredir Ülkesi Arjantin'de devam ediyordu.

İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, İstanbul'a döndü. Arjantinli golcünün tedavisi İstanbul'da devam edecek.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde kesinlikle forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

Okan Buruk, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." demişti.