Galatasaray'da Derrick Köhn kıymete bindi! Werder Bremen'den sonra Union Berlin'de devreye girdi... Anlaşma son aşamada

Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen Derrick Köhn kıymete bindi. Alman oyuncuya Werder Bremen’in ardından Union Berlin’de teklif yaptı.

Galatasaray'da Derrick Köhn kıymete bindi! Werder Bremen'den sonra Union Berlin'de devreye girdi... Anlaşma son aşamada
Burak Kavuncu
Derrick Köhn

Derrick Köhn

ALM Almanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Galatasaray’da Okan Buruk’un kadroda düşünmediği sol bek oyuncusu Derrick Köhn için bir talip daha ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar Werder Bremen ile 1 milyon euro fark için görüşmelerde bulunurken, Köhn için sıcak bir gelişme yaşandı.

UNION GELDİ!

Galatasaray da Derrick Köhn kıymete bindi! Werder Bremen den sonra Union Berlin de devreye girdi... Anlaşma son aşamada 1

Almanya’nın bir diğer ekibi Union Berlin’de Köhn için teklif yapan kulüpler arasına girdi. İki taraf arasında konuşulan bonservis bedeli yaklaşık 5 milyon Euro + sonraki satıştan %20 pay. Son detayların tamamlanmasıyla beraber Derrick Köhn’ün yarın Berlin’e uçması planlanıyor.

WERDER BEKLİYOR

Galatasaray da Derrick Köhn kıymete bindi! Werder Bremen den sonra Union Berlin de devreye girdi... Anlaşma son aşamada 2

Werder Bremen ile Galatasaray Köhn için görüşmelerde bulunurken, Bremen 4 milyon euro teklif yaptı. Cimbom 5 milyon euro talep etti. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

