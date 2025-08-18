Galatasaray'da Derrick Köhn kıymete bindi! Werder Bremen'den sonra Union Berlin'de devreye girdi... Anlaşma son aşamada

Galatasaray’da Okan Buruk’un kadroda düşünmediği sol bek oyuncusu Derrick Köhn için bir talip daha ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar Werder Bremen ile 1 milyon euro fark için görüşmelerde bulunurken, Köhn için sıcak bir gelişme yaşandı.

UNION GELDİ!

Almanya’nın bir diğer ekibi Union Berlin’de Köhn için teklif yapan kulüpler arasına girdi. İki taraf arasında konuşulan bonservis bedeli yaklaşık 5 milyon Euro + sonraki satıştan %20 pay. Son detayların tamamlanmasıyla beraber Derrick Köhn’ün yarın Berlin’e uçması planlanıyor.

WERDER BEKLİYOR

Werder Bremen ile Galatasaray Köhn için görüşmelerde bulunurken, Bremen 4 milyon euro teklif yaptı. Cimbom 5 milyon euro talep etti. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.