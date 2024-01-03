Galatasaray'da devre arası çok hareketli geçecek! Takımın yıldızları birer birer ayrılabilir

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet haline giren Galatasaray'da iç transfer gündemi bir hayli yoğun. Hakim Ziyech ile yolları kesin olarak ayırmaya karar veren sarı-kırmızılılarda topun ağzında Zaha var.

4.3 MİLYON EURO KULÜBÜ ZORLUYOR

Zaha'ya ödenen 4.3 milyon euro garanti ücret Galatasaray yönetimini bir hayli zorlamaya başladı. Şampiyonluk yolunda maaşları günü gününe yatırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Zaha'nın giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Bu durumun diğer futbolculara yansımasını istemeyen Dursun Özbek yönetimi, Zaha'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

ICARDI'YE SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF

Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi istiyor. Suudi Arabistan Ligi'nin en önemli iki kulübü olan Al Ahli ve Al Ittihad, Icardi transferi için adeta birbirleriyle yarışıyor. Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi için Suudi Arabistan kulüpleri bonuslar hariç 25 milyon euro ödemeye hazır. Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi için devre arası hareketli geçecek...





