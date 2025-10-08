SPOR

Galatasaray da divan kurulu toplantısında gergin dakikalar! Divan üyeleri ile Başkan Dursun Özbek arasında G.Saray Adası polemiği...

Galatasaray'da Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Galatasaray Ada’sının satışı ile ilgili bir konuda Divan kurulu ile Başkan Dursun Özbek arasında gergin anlar yaşandı.

Burak Kavuncu

Galatasaray’da Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı sert bir havada geçti. Toplantıda Galatasaray Ada’sının satışı ile ilgili bir konuda karşılıklı ses yükselmeleri oluşunca gerginlik yükseldi.

GALATASARAY ADASI HAKKINDA KONUŞTU

Dursun Özbek, "Ada'da yatırımlarımızın büyük kısmı bitti. Havuzla ilgili çalışmalar var. Bazı desteklere ihtiyaç var. Onu da yaptıktan sonra Ada'yla ilgili bir şey kalmıyor. İskan belgesini de aldıktan sonra yasal tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz." dedi.

‘‘EL İNSAF YAHU, EN İNSAF!’’

Dursun Özbek, "Hele ki toplumu provoke etmek için, her tarafı yönetim sattı, şimdi de Galatasaray Adası satılabilir gibi bir ibare kullandı Ertay Bey. El insaf yahu, el insaf! Galatasaray Adası satılabilir mi, bunu düşünmek hangi kafanın, aklın işidir. Böyle bir işi gündeme getiren Galatasaraylı olabilir mi!" derken, divan kurulundan sesler geldi.

Divan'dan sesler: "Olur!"

Dursun Özbek: "Bence olamaz. Orada ibaresi geçti Süheyl Bey, Galatasaray Adası satılamaz, hiç kendinizi yormayın. Hiç kendinizi yormayın. Galatasaray Adası'nı satamaz, ne sen ne ben satabilirim."

"ADAYI SATMAK İSTEYEN G.SARAYLI OLAMAZ"

Divan'dan bir ses: "Galatasaraylı ölçeğin mi var Sayın Başkan?"
Dursun Özbek: "Evet var. Galatasaray Adası'nı satmak isteyen Galatasaraylı olamaz."
Divan'dan bir ses: "Satmak isteyen yok."
Dursun Özbek: "Hadi hadi hadi!"
Divan'dan bir ses: "Hadi hadi tabii. Faaliyet zararı var, hala daha kalkıp güllük gülistanlık konuşuyorsun."
Dursun Özbek: "Galatasaray Adası'nı satmak isteyen Galatasaraylı olamaz."

Anahtar Kelimeler:
