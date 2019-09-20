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Galatasaray'da doğum günü sürprizi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 20.09.2019 14:33 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’in 5’inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da doğum günü sürprizi

Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanı salonda core hareketleriyle başladı. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki bölümünde ise Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge maçında tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu yaptı.

Diğer oyuncular koordinasyon çalışmasının ardından interval koşu gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde hedefli dar alan oyunları üzerinde duruldu. Galatasaray’ın idmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada, antrenman öncesi yardımcı antrenör Levent Şahin ve Norveçli oyuncu Martin Linnes’in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesindeki son çalışmasını yarın yaptıktan sonra saat 16.00’da Malatya’ya hareket edecek. Sarı-kırmızılılar pazar akşamı oynanacak maç için bu kentte kampa girecek.

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Galatasaray BtcTurk Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig martin linnes Levent Şahin

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