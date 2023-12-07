Galatasaray'da Dursun Özbek görevi bırakıyor mu? Mayıs 2024 öncesi kulislerde ilginç bilgiler dolaşıyor...

Galatasaray tarihinin en başarılı başkanları arasında gösterilen Dursun Özbek'in Mayıs 2024'te yeniden aday olup olmayacağı henüz netleşmedi.

DEVAM ETMEK İSTİYOR AMA FİKRİ DEĞİŞEBİLİR

Dursun Özbek'in ilk düşüncesi Galatasaray'da devam etmek. Fakat bu düşüncesinde kesin bir kanıya varmayan Dursun Özbek biraz daha bekleyip adayları görmek istiyor.

ADAY OLMAZSA ERDEN TİMUR

Dursun Özbek'in aday olmama durumunda başa geçecek ilk isim Erden Timur olacak. Dursun Özbek'in de desteklediği kişi olarak öne çıkan Erden Timur'un da bu göreve sıcak baktığı ifade ediliyor.

METİN ÖZTÜRK VE EŞREF HAMAMCIOĞLU

Dursun Özbek'in aday olmayacağı senaryoda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu da devreye girebilir. Bu ikilinin göreve hazır olduğu ve Dursun Özbek'ten gelecek haberi bekledikleri öğrenildi.





