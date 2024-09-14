Galatasaray'da Erden Timur sesleri! Resmi açıklamayı kendi ağzından yaptı

Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası gündeme bomba gibi düşmüştü. Çıkan iddialar sonrası istifasını sunan Cenk Ergün'ün yerine Erden Timur'un getirilme ihtimali Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmıştı.

ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan Erden Timur, dedikoduların önüne geçebilmek için Taktik Mania'ya açıklama yaptı. Timur, "Galatasaray yönetimiyle görüştüğüm ve geri döneceğim haberleri kesinlikle doğru değil." dedi.

TARAFTARLAR ÇOK İSTİYOR

Galatasaray taraftarı Erden Timur'un geri dönüp transfer komitesinin başına geçmesini çok istiyor. Dursun Özbek ile arasının kötü olduğu bilinen Erden Timur'un ise mevcut yönetimle çalışmak istemediği belirtildi.