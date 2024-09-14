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Galatasaray'da Erden Timur sesleri! Resmi açıklamayı kendi ağzından yaptı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.09.2024 07:36
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Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası sonrası kulislerde Erden Timur'un yeniden göreve getirileceği iddia edilmişti. Sosyal medyada çıkan bu haber sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar bir hayli heyecanlanmıştı. Erden Timur cephesinden çıkan bu iddialara yanıt geldi.

Galatasaray'da Erden Timur sesleri! Resmi açıklamayı kendi ağzından yaptı

Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası gündeme bomba gibi düşmüştü. Çıkan iddialar sonrası istifasını sunan Cenk Ergün'ün yerine Erden Timur'un getirilme ihtimali Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmıştı.

ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

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Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan Erden Timur, dedikoduların önüne geçebilmek için Taktik Mania'ya açıklama yaptı. Timur, "Galatasaray yönetimiyle görüştüğüm ve geri döneceğim haberleri kesinlikle doğru değil." dedi.

TARAFTARLAR ÇOK İSTİYOR

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Galatasaray taraftarı Erden Timur'un geri dönüp transfer komitesinin başına geçmesini çok istiyor. Dursun Özbek ile arasının kötü olduğu bilinen Erden Timur'un ise mevcut yönetimle çalışmak istemediği belirtildi.

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Erden Timur galatasaray
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