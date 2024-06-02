Galatasaray'da Erden Timur'un görevi bırakacağı kesinleşti!

Galatasaray'dan Erden Timur görevi bırakıyor. Dursun Özbek ile bazı konularda anlaşamadığını söyleyen Erden Timur'un yarın ya da diğer gün basın toplantısı yaparak kararını açıklayacağı ifade edildi.

ICARDI, TORREIRA VE DAHASI...

Galatasaray'ın şampiyon kadrosunun kurulmasında başrol oynayan Erden Timur'un Dursun Özbek ile bazı konularda anlaşamadığı için istifa edeceği öğrenildi. Diğer detayları düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak Erden Timur'un bu kararı sezon ortasında verdiği ifade ediliyor.

TARAFTARLAR ÜZGÜN

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Erden Timur'un görevi bırakacak olması camiada deprem etkisi yarattı.





