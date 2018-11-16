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Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönen taktiğine devam edecek.

Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2

Cimbom'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Fernando dönse de 3-5-2 taktiğine devam edilecek. Sarı kırmızılı takımda birçok sakat ve cezalı oyuncunun bulunması nedeniyle Kayseri deplasmanında mecburen taktiksel değişime giden teknik direktör Fatih Terim, iki yıldızı da takıma dönse de 3-5-2'den vazgeçmeyecek. Tecrübeli teknik adam 3-5-2 oyun dizilişine Fernando ile Eren Derdiyok'u monte edecek.

Terim, iki yıldızının Milli arada takıma dönmesine karşın oyun sisteminde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Tecrübeli hoca tam tersi iki oyuncu ve daha sonra Nagatomo'nun dönüşüyle Galatasaray'ın 3-5-2 oyun sistemini daha iyi uygulayacağını düşünüyor. (FUTBOL ARENA)

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Galatasaray Spor Toto Süper Lig fatih terim fernando eren derdiyok

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Takım
O
Av
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
taktikmi kaldı artık , hoca puanları , yadik, fırat ada ,bizi yedi, el birliği ile fedarasyon, hakemler ,feneri düze çıkarıverin bakalım.
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