Galatasaray'da fatura 2 oyuncuya kesildi

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekipte bu maçın ardından fatura iki oyuncuya kesilirken teknik iki ismin yerine formül arıyor.

Maçın ardından verdiği demeçte, "Bazı arkadaşlarımız daha çabuk form tutmalı çünkü aksi takdirde forma kolay olmayacak." ifadelerini kullanan Terim'in iki oyuncuyu işaret ettiği öne sürüldü.

Buna göre Galatasaray'da Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın yerine formül aranıyor.

Arda Turan'ın sakatlıktan dönmesinin ardından joker görevini Babel'den Arda'ya vereceği konuşulan Terim'in stoper bölgesinde ise Alpaslan Öztürk'e daha sık forma şansı vermesi bekleniyor. Öte yandan deneyimli teknik adam 20 yaşındaki genç stoper Kaan Arslan'a da forma şansı verip yoğun rotasyonda oyuncudan faydalanmayı amaçlıyor.

