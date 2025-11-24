Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesi mucize geri dönüş! İşte sakat isimlerin son durumu...

Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki günlerde sezonun en zorlu virajlarından birine giriyor. Galatasaray, önce salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Ardından 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile dev derbiye çıkacak.

SAKATLIKLAR BURUK'U DÜŞÜNDÜRÜYOR

Takım içinde art arda yaşanan sakatlıklar teknik heyetin elini daraltıyor. Özellikle savunma hattında oluşan eksikler, kritik iki maç öncesi endişeleri artırmış durumda.

SINGO 1 AY YOK

Son yapılan kontrollerde Fildişi Sahilli oyuncu Singo’nun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. 24 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.

LEMINA İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

Orta sahada önemli bir rol üstlenen Mario Lemina için ise kulüpte adeta seferberlik var. Gabonlu oyuncunun hem Şampiyonlar Ligi mücadelesine hem de derbiye yetiştirilebilmesi adına özel program uygulanıyor.

YUNUS AKGÜN MÜJDESİ

Uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Yunus Akgün’ün, Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenirken, kendisinin de büyük bir özveri sergilediği öğrenildi.

BARIŞ ALPER SAĞ BEKE

Galatasaray’da sağ bek mevkisi iki maç için farklı çözümlerle doldurulacak. Şampiyonlar Ligi’nde bu bölgede Rolland Sallai’nin görev alması beklenirken, cezalı olacağı derbi için alternatif isim Barış Alper Yılmaz olarak öne çıkıyor.

OSIMHEN'İN DURUMU...

Okan Buruk, Osimhen için "Sonraki maça onu yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullansa da Njeryalı golcünün Union SG maçında forma giymesi beklenmiyor. Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceğinin ise cuma günü belli olacağı aktarıldı.