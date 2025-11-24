SPOR

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesi mucize geri dönüş! İşte sakat isimlerin son durumu...

Galatasaray, bir hafta içinde çıkacağı Saint-Gilloise maçı ve Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlıklarla boğuşuyor. Sarı-Kırmızılılar özellikle Fenerbahçe derbisini düşünürken sakatlığı bulunan bir isimden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki günlerde sezonun en zorlu virajlarından birine giriyor. Galatasaray, önce salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Ardından 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile dev derbiye çıkacak.

SAKATLIKLAR BURUK'U DÜŞÜNDÜRÜYOR

Galatasaray da, Fenerbahçe derbisi öncesi mucize geri dönüş! İşte sakat isimlerin son durumu... 1

Takım içinde art arda yaşanan sakatlıklar teknik heyetin elini daraltıyor. Özellikle savunma hattında oluşan eksikler, kritik iki maç öncesi endişeleri artırmış durumda.

SINGO 1 AY YOK

Galatasaray da, Fenerbahçe derbisi öncesi mucize geri dönüş! İşte sakat isimlerin son durumu... 2

Son yapılan kontrollerde Fildişi Sahilli oyuncu Singo’nun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. 24 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.

LEMINA İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

Galatasaray da, Fenerbahçe derbisi öncesi mucize geri dönüş! İşte sakat isimlerin son durumu... 3

Orta sahada önemli bir rol üstlenen Mario Lemina için ise kulüpte adeta seferberlik var. Gabonlu oyuncunun hem Şampiyonlar Ligi mücadelesine hem de derbiye yetiştirilebilmesi adına özel program uygulanıyor.

YUNUS AKGÜN MÜJDESİ

Galatasaray da, Fenerbahçe derbisi öncesi mucize geri dönüş! İşte sakat isimlerin son durumu... 4

Uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Yunus Akgün’ün, Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenirken, kendisinin de büyük bir özveri sergilediği öğrenildi.

BARIŞ ALPER SAĞ BEKE

Galatasaray da, Fenerbahçe derbisi öncesi mucize geri dönüş! İşte sakat isimlerin son durumu... 5

Galatasaray’da sağ bek mevkisi iki maç için farklı çözümlerle doldurulacak. Şampiyonlar Ligi’nde bu bölgede Rolland Sallai’nin görev alması beklenirken, cezalı olacağı derbi için alternatif isim Barış Alper Yılmaz olarak öne çıkıyor.

OSIMHEN'İN DURUMU...

Galatasaray da, Fenerbahçe derbisi öncesi mucize geri dönüş! İşte sakat isimlerin son durumu... 6

Okan Buruk, Osimhen için "Sonraki maça onu yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullansa da Njeryalı golcünün Union SG maçında forma giymesi beklenmiyor. Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceğinin ise cuma günü belli olacağı aktarıldı.

Canlı Skor

Bahis soruşturması sonrası takımda 7 kişi kaldı! Bahis soruşturması sonrası takımda 7 kişi kaldı!
Bir zamanlar Avrupa takımıydı! Eski Süper ekibinin tesislerine haciz geldiBir zamanlar Avrupa takımıydı! Eski Süper ekibinin tesislerine haciz geldi
